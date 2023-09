Twee aanhoudingen na explosie woning Rotterdam

De ontploffing vond rond 17.30 uur plaats en had meerdere gebroken ruiten en een ontzette muur van het huis tot gevolg. En ontstond verder geen brand. Een 45-jarige man uit Rotterdam die in het huis aanwezig was, liep brandwonden op en moest naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar en werd na zijn medische behandeling aangehouden. Bij de woning stond ook 43-jarige vrouw uit Rotterdam die ook werd gearresteerd. Doordat niet duidelijk was of er mogelijk nog meer mensen in de woning waren heeft een arrestatieteam de woning nog doorzocht, maar er bleek verder niemand aanwezig.



Onderzoek

De politie onderzoekt wat er precies in de woning is gebeurd. Een technisch mankement aan bijvoorbeeld een verwarmingsketel lijkt uitgesloten. Een scenario waarbij er iets mis ging bij de vervaardiging of bewerking van drugs wordt onderzocht. Beide verdachten zitten vast.