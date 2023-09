Man aangehouden na vernielen auto’s

De politie werd rond 23.00 uur gebeld toen een getuige zag dat de man de vernielingen aan het plegen was. De verdachte kon snel worden aangehouden. In het cellencomplex moest de man een blaastest afleggen. Daaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hij blies 915 ug/l, meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.