Automobilist rijdt in op groep personen, getuigen gezocht

De bestuurder van de Seat zou na een conflict op vier personen zijn ingereden. Na de aanrijding sloeg hij in zijn auto op de vlucht.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek. Heeft u meer informatie dat ons kan helpen in dit onderzoek, bijvoorbeeld camerabeelden? Of weet u mogelijk meer over wat er vooraf gegaan is aan het incident op de Poyckstraat? Dan komen we graag met u in contact. Neem in dat geval contact op via 0900-8844.