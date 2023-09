Explosief aangetroffen in woning

Leeuwarden - In een woning aan de Woudstraat in Leeuwarden is vrijdagavond na een melding een explosief aangetroffen. Na de melding is de politie ter plaatse gegaan en trof een voorwerp aan dat mogelijk een explosief was. Zij schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. De EOD heeft onderzoek gedaan en het voorwerp meegenomen.