Steekincident

Na de melding zijn de ambulance en de politie ter plaatse gegaan. Het slachtoffer werd aangetroffen op De Marke en is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Mogelijk ging er een ruzie aan het incident vooraf. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, is in volle gang.

Getuigen gezocht

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat hiermee te maken hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.