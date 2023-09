Getuigen gezocht van vernieling woning Bannewaard

Forensische opsporing doet onderzoek bij de woning naar sporen en probeert te achterhalen wat ontploft is. Mogelijk is er vuurwerk door de brievenbus van de woning gegooid.

Heeft u iets gezien of gehoord van de vernieling. Of misschien heeft u wel camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, via onderstaand tipformulier of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2023210742