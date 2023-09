Getuigen gezocht na steekincident in centrum

Het steekincident werd omstreeks 04.30 uur bij de politie gemeld. Hier zou een ruzie tussen meerdere personen aan vooraf gegaan zijn.

Een 23-jarige man raakte bij het incident gewond. Hij is ter plaatse behandeld en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Verdachte

De dader ging er na het incident vandoor. Uit onderzoek kwam een 19-jarige man uit Den Haag als mogelijke verdachte naar voren. Hij is even later in de omgeving van zijn woning aangehouden. Daarbij is het stroomstootwapen ingezet.

Iets gezien?

Er wordt onderzocht of de aangehouden verdachte degene is die gestoken heeft. Daarnaast wordt naar twee andere verdachten gezocht vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident.

De politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag op zaterdag iets opvallends gezien in de omgeving van de Kerkstraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Laat het ons weten. Dat kan via onderstaande mogelijkheden.