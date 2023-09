Verdacht van meerdere inbraken in bestelauto’s

Agenten zien rond middernacht van donderdag 28 september op vrijdag 29 september 2023 in de Hoevensekanaaldijk in Tilburg dat de verdachte, een 21-jarige man uit Tilburg, een portier van een bestelbus openbreekt, tuingereedschap wegneemt en in zijn auto legt. Zij arresteren de verdachte en vinden op de achterbank van zijn auto het gestolen tuingereedschap. De verdachte zit vast voor onderzoek. Het onderzoeksteam ziet een relatie met twee internetaangiftes van inbraken in een bestelauto (Oisterwijk en Helvoirt) waarbij ook gereedschap is weggenomen. Het team onderzoekt of de verdachte daarbij betrokken is.