Getuigenoproep ernstige aanrijding Bovenkerkerweg Amstelveen

Rond 10.00 uur zijn hulpdiensten aanwezig op Bovenkerkerweg, ter hoogte van de Beneluxebaan, om eerste hulp te verlenen aan een fietsster die ernstig gewond is geraakt na een aanrijding met een bromfietser. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. De bestuurder van de bromfiets bleef fysiek ongedeerd. Hoe de aanrijding precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Experts van het Opsporing Team Verkeer (OTV) hebben informatie dat een andere fietser zich vlakbij de aanrijding bevond. Deze persoon heeft de politie nog niet kunnen spreken, maar dit is logischerwijs een belangrijke getuige. Bent u deze persoon? Neem dan contact met het OTV via 0900-8844.