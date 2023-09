Getuigen van steekincident De Sillestraat gezocht

Rond 23:45 uur liep het slachtoffer met twee vrienden in de De Sillestraat toen er vlakbij hen drie mannen uit een donkerkleurige auto stapten. Om nog onbekende reden ontstond er op straat een vechtpartij waarbij een slachtoffer werd gestoken. Na het steekincident is het drietal gevlucht in onbekende richting. Het slachtoffer is door de hulpdiensten opgevangen en in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het steekincident of iets gezien hebben van de vechtpartij op of rond de De Sillestraat. Wellicht is u bijvoorbeeld opgevallen dat drie mannen zich in een geparkeerd staande auto in de De Sillesstraat ophielden. Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van de De Sillestraat? Bel dan 0900-8844. Liever anoniem een melding doen? Bel dan met M. via 0800-7000.