Scooterrijder rijdt agent aan

Vanwege zijn rijgedrag wilde een agent de scooterrijder omstreeks 18.50 uur controleren op de Burgemeester Banninglaan. Terwijl de agent, een politiebiker, de controle wilde starten, gaf de scooterrijder echter plotseling gas, reed de agent aan en ging ervandoor.



De agent probeerde tot twee keer toe tevergeefs de man te taseren. Omdat van de scooter een kenteken bekend was, werd deze niet veel later aangetroffen in de buurt van de woning van de tenaamgestelde. Deze persoon, de 23-jarige Leidschendammer, werd in zijn woning aangehouden.



De agent raakte lichtgewond en deed aangifte van poging tot zware mishandeling. De verdachte, die reed zonder geldig rijbewijs, zit vast voor verhoor.