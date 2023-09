Bestuurder aangehouden na goudroof Schiedam

Op 21 april 2023 rond 14.00 uur kreeg de politie de melding dat een waardetransportauto met goud niet was aangekomen op de bestemming. Agenten gingen op zoek naar de auto en vonden deze op de Nieuwe Haven in Schiedam, netjes geparkeerd in een parkeervak. Het was echter leeg en de bestuurder was spoorloos.



Er werd direct een onderzoek gestart en op maandag 24 april werd een 19-jarige man in Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid van verduistering. Hij zit op dit moment niet meer vast, maar hij is nog wel verdachte. In het verdere onderzoek kwam de hoofdverdachte in beeld, een 54-jarige man uit Badhoevedorp. Hij is de mogelijke bestuurder maar had Nederland inmiddels verlaten. Deze man werd internationaal gesignaleerd. Op 22 juli werd de verdachte op een vliegveld in Frankfurt am Mein in Duitsland bij paspoortcontrole herkend. Hij is meteen aangehouden op verdenking van verduistering. Inmiddels is de verdachte overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Hij is verhoord en voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is in bewaring is gesteld en zit nog altijd vast. Onbekend is tot nu toe nog wat er met het goud is gebeurd, maar het onderzoek is nog altijd in volle gang.