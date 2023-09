Weet u meer over schieten op Brigantijnstraat?

Weet u misschien waarom er geschoten werd in dat portiek? Heeft u iets gezien of gehoord? Vanmiddag of al eerder?

Heeft u camerabeelden waarop de verdachte of de verdachten misschien te zien zijn?

Laat het ons weten via onderstaande mogelijkheden. Dat kan ook anoniem, zodat niemand weet dat u de informatie gaf.