Gewonde bij overval tankstation

De politie kreeg rond kwart voor twaalf een melding dat er zojuist een overval had plaatsgevonden. Daarbij zou sprake zijn van vermoedelijk twee verdachten die een medewerker van het tankstation / garagebedrijf hadden mishandeld. Onderzocht wordt of er bij de overval iets is buitgemaakt. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over de mogelijke daders.