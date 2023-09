Getuigen gezocht mishandeling en beroving Abcoude

De man liep over straat toen hij een harde duw kreeg in zijn rug en viel. Hij werd door een groepje jongens geschopt en geslagen. De groep ging ervandoor en de man ontdekte dat zijn telefoon met pasjes was gestolen. De telefoon van de man is later teruggevonden, maar zonder de pasjes. De politie kon kort daarna een man aanhouden. Er wordt onderzoek gedaan naar zijn rol.

Signalement

Van één van de verdachten is het volgende signalement bekend:

Man

17 á 18 jaar oud

Donker getint

Lichtgrijze hoodie

Donkerblauwe, laaghangende broek met daaronder zichtbaar een zwarte onderbroek.

Getuigen gezocht!

Om helder te krijgen wat er precies is gebeurd, zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of weet u meer? Of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is?



Informatie en beelden kunt u delen