Politie houdt verdachte aan na dodelijk steekincident in Apeldoorn

De melding van het steekincident kwam rond 11:00 uur bij het Operationeel Centrum binnen. Hulpdiensten troffen ter plaatse een zwaargewonde vrouw aan. Reanimatie door politie en ambulancepersoneel mocht helaas niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan haar verwondingen.

De verdachte was na het steekincident nog aanwezig en werd door de agenten aangehouden. Het gaat om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij is meegenomen naar het politiebureau waar hij wordt gehoord over zijn betrokkenheid. De toedracht van het steekincident wordt onderzocht. ^LB