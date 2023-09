14-jarige jongen meldt zich op verdenking van betrokkenheid mishandeling Utrecht centraal

Beelden getoond in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld

Vorige week toonden wij beelden van beide verdachten. Dankzij kijkers en meerdere tips is er één verdachte herkend. Deze verdachte heeft zich gisteravond gemeld op het politiebureau en wordt binnenkort verhoord. De 14-jarige jongen wordt verdacht van betrokkenheid van het mishandelen van een leeftijdsgenoot.

Opzoek naar één verdachte

Op dit moment onderzoekt de recherche de zeven binnengekomen tips. Eén verdachte is dus nog niet herkend. Uiteraard komen we graag te weten wie hij is of waar hij mogelijk verblijft. Omdat hij mogelijk minderjarig is, tonen wij hem nog onherkenbaar. Weet jij wie deze jongen is? Tip ons dan via 0900 – 8844 of online via MeldMisdaadAnoniem.nl. Ook kan u gebruik maken van onderstaande tipformulier. Tippen helpt.

Signalement verdachte:

- Leeftijd 14 tot 17 jaar oud;

- Lengte circa 1.70 meter;

- Licht getinte huidskleur;

- Normaal postuur;

- Zwart kort haar;

- Droeg toen een zwarte pet met rode letters ICON, wit t-shirt, donkere lange broek/ trainingsbroek en blauwe sneakers met aan de ene kant gele en de andere kant een rode hak.