Verdachte heengezonden in onderzoek overleden man Grootebroek

Grootebroek - De 40-jarige man uit Bovenkarspel die op zaterdag 2 september werd aangehouden, zit op dit moment niet meer vast. Hij blijft wel verdachte in de zaak waarin op 31 augustus een zwaargewonde man in een pand op de Zesstedenweg in Grootebroek werd aangetroffen. Het 41-jarige slachtoffer is op 2 september aan zijn verwondingen overleden in het ziekenhuis.