Vuurwerk ontploft bij woning, getuigen gezocht

Den Haag - De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over een explosie bij een woning aan de Hackfortstraat. Daar raakte in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 september de gevel flink beschadigd toen er vermoedelijk vuurwerk tot ontploffing werd gebracht.