Grote hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen

Uit een onderzoek naar de handel in verdovende middelen kwam naar voren dat er in een bedrijfspand aan de Wiltonstraat in Zoetermeer mogelijk een hoeveelheid verdovende middelen aanwezig zouden zijn. Bij dit onderzoek kwamen ook de twee verdachten in beeld. Bij de doorzoeking van het bedrijfspand troffen politieagenten verschillende dozen met vermoedelijke MDMA – tabletten en henneptoppen aan. Ook werden er goederen aangetroffen voor de productie van verdovende middelen. De twee mannen, 36-jarige man uit Delft en een 39-jarige man uit Zoetermeer zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

Veelvoorkomende vorm van ondermijning

De handel in verdovende middelen is een veelvoorkomende vorm van ondermijning. De daders worden regelmatig het criminele pad op getrokken, waar ze vervolgens moeilijk weer vanaf komen. Drugshandel kan leiden tot intimidatie en afpersing. Een ander gevolg is dat kwetsbare wijken er nog kwetsbaarder door worden, doordat criminelen er de dienst uitmaken.

Melden helpt

Meldingen en tips van inwoners zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900 - 8844. Liever anoniem melden? Dat kan volledig anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.