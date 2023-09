Verdachte aangehouden voor steekincident

Dinsdag 29 augustus is een 20-jarige man uit Breda neergestoken. Vermoedelijk was een onderlinge ruzie aanleiding voor het steekincident. De twee mannen spraken rond 17.00 uur af, maar al snel liepen de gemoederen hoog op. Als het slachtoffer in zijn auto stapt om weg te gaan, duikt de verdachte door het raam en steekt hem in zijn been. Het 20-jarige slachtoffer uit Breda is zelf naar het ziekenhuis gegaan en behandeld.

Toen agenten ter plaatse kwamen was de verdachte niet meer ter plaatse, echter was wel duidelijk om wie het ging. De politie heeft contact met hem opgenomen en hem meegedeeld dat hij verdachte is. De man kwam zich echter niet melden en agenten zijn daarom al op woensdag 30 augustus in zijn woning geweest. Daar troffen ze hem echter niet aan. Maandag 4 september zijn agenten wederom de woning binnen gegaan. Ditmaal troffen zij de verdachte wel aan, verstopt onder een aantal dozen. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor en verder onderzoek.