Henk van Essen vertrekt volgend jaar als korpschef

Kort na de vorming van de Nationale Politie in 2013 startte Van Essen in de korpsleiding waar hij sinds 2016 plaatsvervanger was en in mei 2020 de functie van korpschef overnam, toen Erik Akerboom vertrok naar de AIVD.

'In mijn tijd in de korpsleiding is er ongelofelijk veel gebeurd: de aanslag op de tram in Utrecht, corona en de avondklokrellen, de moorden op de broer van de kroongetuige, Derk Wiersum en Peter R. de Vries, de asielcrisis en we hebben de afgelopen jaren meer demonstraties dan ooit moeten begeleiden. En ondanks alles is het vertrouwen in de politie nog steeds onverminderd hoog, daar ben ik trots op. Maar de uitdagingen blijven onverminderd groot. De capaciteit staat onder druk en daarmee onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in de wijken. Cybercrime neemt toe en de criminaliteit wordt in toenemende mate internationaler. Dat vraagt om nieuwe en vaak meer digitale antwoorden. Een opgave voor de volgende generatie.'