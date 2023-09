Woningoverval Schieringerweg Leeuwarden: twee verdachten gezocht

De verdachten nemen verschillende spullen uit de woning van het slachtoffer (een 26-jarige man) mee. Ook stelen ze zijn autosleutels. De verdachten rijden weg in de auto van het slachtoffer.

De recherche onderzoekt de woningoverval. Dat onderzoek bestaat onder meer uit een buurtonderzoek. De politie komt graag in contact met getuigen die in de vroege ochtend van 6 september opvallende zaken hebben gezien in de omgeving van de Schieringerweg. Ook vragen we buurtbewoners met een beveiligings- of deurbelcamera om te kijken of er iets is vastgelegd op beeld.

Tips kunt u kwijt door te bellen naar 0900-8844. Wilt u liever anoniem blijven? Bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U mag dan het zaaksnummer 2023237187 vermelden.