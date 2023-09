Man overleden bij aanrijding Oterleek

Rond half twee 's middags krijgt de politie een melding van een aanrijding op de Dorpsstraat. Eenmaal ter plaatse wordt het slachtoffer meteen gereanimeerd, maar helaas zonder resultaat. De 48-jarige man uit Heerhugowaard is om het leven gekomen.

Het team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek naar de aanrijding om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Slachtofferhulp

Meerdere omstanders waren getuige van het ongeval. Het meemaken van een verkeersongeval is zeer ingrijpend. Daarom kunt u als getuige bij Slachtofferhulp terecht voor steun. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is altijd gratis. Bel 0900-0101 of laat op de website van Slachtofferhulp een bericht achter met verzoek tot contact. U kunt ook contact opnemen met de politie via nummer 0900-8844. Hier kunt u ook uw gegevens achterlaten, waarna Slachtofferhulp Nederland contact met u zal opnemen.