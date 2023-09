Zware explosie Galjootstraat IJburg

Rond 06.53 uur bellen diverse buurtbewoners de politie dat er een zware explosie is geweest bij een woning aan de Galjootstraat. Agenten gaan direct naar de woning en treffen een ravage aan. Een raam van de woning is kapot, de voordeur ontploft en geparkeerde auto’s zijn flink beschadigd De bewoners zijn op het moment van de explosie thuis en raken gelukkig niet gewond en weten zichzelf in veiligheid te brengen. In afwachting van de komst van de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) wordt de omgeving van de woning ontruimd en afgezet. De Teamleider Explosievenveiligheid en specialisten van de Forensische Opsporing (FO) starten vervolgens het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat kort daarvoor een explosief bij de voordeur is achtergelaten en tot ontploffing is gebracht. Wanneer de TEV het sein veilig geeft, vindt er verder onderzoek plaats in en om de woning. De kracht van het explosief is zo groot dat instortingsgevaar van de woning dreigt. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Volgens getuigen zou een verdachte zijn weggerend naar een gereedstaande donkerkleurige scooter op de Hooivletstraat. Hij springt daar op en vlucht richting de Barkentijnkade waarna ieder spoor ontbreekt.

Signalement verdachte:

-Man

-Gezet/gespierd postuur

-Zwarte jas met capuchon

-Zwarte broek

-Rugtas merk North Face

Getuigenoproep

De politie komt dan ook graag in contact met getuigen van deze zware explosie. Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen? Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.

BVH Nr: 2023201543