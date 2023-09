Man aangehouden na steekincident in woning

Agenten spraken in de woning enkele personen over wat er was gebeurd. Uit dat eerste onderzoek kwam naar voren dat er een ruzie was ontstaan waarbij tussen meerdere personen. Een van hen had mogelijk gestoken. Alle betrokken personen hadden daarna de woning verlaten.

Een 35-jarige man uit Den Haag is aangehouden als mogelijke verdachte van het steken. Een tweede persoon, een 36-jarige man, werd in de omgeving aangetroffen en is ook aangehouden. Zijn aandeel wordt nog onderzocht.

De politie is nog op zoek naar een mogelijk slachtoffer van de steekpartij. Ook wordt onderzocht wat er zich in de woning heeft afgespeeld.