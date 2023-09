Fietser overleden na ongeval

Het ongeval gebeurde rond 13.55 uur op de kruising Ringdijk-Noord en de Erasmusweg. De 94-jarige man uit Vlissingen is daar in botsing gekomen met een auto. Een helikopter met een traumateam is naar de plek van het ongeval gekomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Agenten hebben een verklaring opgenomen van de 79-jarige automobilist uit Duitsland. Ook getuigen hebben aan de politie verteld wat zij hebben gezien.