Verdachten tientallen inbraken aangehouden

De recherche startte een uitgebreid onderzoek naar ruim 50 woninginbraken en meerdere scooterdiefstallen, gepleegd in de eerste helft van dit jaar. De gestolen scooters zijn ook gebruikt bij het plegen van de woninginbraken in Terneuzen. Op 24 juni jl. leidde dit al tot de aanhouding van vier jongemannen op heterdaad voor een poging woninginbraak. Na verhoor zijn deze verdachten toen vrijgelaten. Nadat deze verdachten waren aangehouden, stopten de woninginbraken.

Het onderzoeksteam is doorgegaan met het onderzoek en is opnieuw bij twee van de eerder aangehouden verdachten uitgekomen. Agenten zijn dinsdagochtend op vier adressen binnengetreden. Onder leiding van een rechter-commissaris zijn de vier woningen doorzocht. De rechercheurs hebben diverse spullen in beslag genomen. De verdachten zitten nu vast en worden verhoord. Het gaat om twee mannen van 18 en 19 jaar uit Terneuzen. Er volgen nog meer aanhoudingen.