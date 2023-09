Twee aanhoudingen na steekincident Alkmaar

Rond 18.10 uur kreeg de politie melding van een vechtpartij in de Langestraat. Uiteindelijk bleek het te gaan om een steekincident.

De twee verdachten zouden meerdere mensen in de stad hebben lastiggevallen en in de Langestraat in conflict zijn geraakt met een groep jongeren. Dit conflict mondde uit in een steekincident waarbij twee personen, een 17-jarige jongen uit Heiloo en een 17-jarige jongen uit de gemeente Bergen, gewond raakten. Beiden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De 19-jarige verdachte raakte zelf ook gewond bij het incident en kon bij de huisartsenpost worden aangehouden. De 23-jarige verdachte werd na een zoekslag aangehouden aan het Ritsevoort.

2023192357