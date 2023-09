Slachtoffer aanrijding Th. Weeversweg overleden: politie zoekt getuigen

Rond 16:00 uur krijgt de politie de melding van de aanrijding op de Th. Weeversweg ter hoogte van het Buikslotermeerplein. Eenmaal ter plaatse wordt direct hulp geboden aan het slachtoffer. De man moest met spoed worden overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Van de bestuurder van de auto, een 19-jarige vrouw uit Amsterdam, is een verklaring afgenomen en haar betrokkenheid wordt verder onderzocht.



Getuigenoproep

Om een duidelijk beeld te krijgen van de aanrijding, is Opsporing Team Verkeer (OTV) op zoek naar getuigen en/of eventuele camerabeelden van het ongeval, bijvoorbeeld van dashcams in voertuigen. Ook als u andere informatie heeft, en u heeft nog niet met de politie gesproken, dan hoort het team graag van u via de onderstaande mogelijkheden met de vermelding van het proces-verbaalnummer 2023202063.