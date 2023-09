Vrouw (55) overleden na aanrijding met auto

Hulpdiensten kregen woensdagmiddag rond 13:00 uur de melding van een ongeval met letsel op de Bargelaan in Leiden. Ter plaatse troffen ze een zwaargewonde vrouw met beenletsel. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze aan het begin van de avond is komen te overlijden. Door de plek van het ongeval en het moment van de dag zijn er veel mensen getuige geweest van het incident. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld.