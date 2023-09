Derde explosie bij horecagelegenheid Schiedam

De politie is direct een onderzoek gestart door getuigen te bevragen, camerabeelden te zoeken en technisch onderzoek te doen. De hulp van het publiek is daarbij van harte welkom. Heeft u iets gezien dat ons helpt in het onderzoek of heeft u beelden? Deel uw informatie en draag bij aan het oplossen van deze zaak. Bel 0900-8844 of maak gebruik van onderstaande mogelijkheden.



Aanhouding

In het onderzoek naar de tweede explosie van 18 augustus heeft de politie op 4 september een 21-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor de betrokkenheid bij dit incident. De explosie ging af aan de achterkant van het zalencentrum en veroorzaakte een kapotte ruit. Direct na de explosie werd het onderzoek opgestart en werden er sporen veilig gesteld door de forensische opsporing.



In bewaring

Ruim twee weken later kon dus een 21-jarige man uit Rotterdam worden aangehouden. Hij is op 7 september voorgeleid aan de rechter-commissaris, die hem voor 14 dagen in bewaring in bewaring heeft gesteld. De politie zet de onderzoeken naar alle drie de explosies voort.