Man aangehouden voor dierenmishandeling

Op woensdag 6 september 2023 om 21.00 uur kwam er een melding binnen van een bezorgde bewoner van de Donizettistraat. Die gaf aan dat er al enkele dagen geluiden uit een woning kwamen die erop zouden kunnen duiden dat er een hond mishandeld zou worden. De melder gaf aan het niet meer aan te kunnen horen.

Aanhouding

Twee surveillance-eenheden werden er heen gezonden. Toen de agenten voor de deur van de woning stonden hoorden ze de geluiden die de meldster bedoeld had: Schreeuwen en piepen van een hond. Na aanbellen opende de bewoner de deur. De agenten namen direct polshoogte bij de hond. Die bleek gewond te zijn en versuft. De bewoner werd meteen aangehouden voor de wet Dieren en na overleg met de officier van justitie werd de hond in beslag genomen. Een dierenarts constateerde meerdere kneuzingen en enkele verwondingen aan het lichaam van de jonge hond. De verdachte is ingesloten aan het bureau en de hond wordt opgevangen en behandeld.

Bel 144

Ziet u een dier in nood, bel dan 112. Is er een dier in uw omgeving dat wordt verwaarloosd of mishandeld, dan kunt u bellen met 144. Lees hier meer over 144 op (https://www.politie.nl/onderwerpen/contact-met-144.html)