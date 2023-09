Politie houdt Udenaar (45) aan in zaak overleden vrouw

Een buurtbewoner kreeg geen contact met de vrouw en alarmeerde de politie. Agenten troffen de vrouw onder verdachte omstandigheden levenloos aan. De recherche startte een onderzoek en dat leidde naar de later aangehouden verdachte. We onderzoeken zijn rol bij de dood van de vrouw.



Onderzoek

Forensisch rechercheurs onderzoeken sinds gistermiddag de woningen van het slachtoffer en de verdachte. Ook zijn agenten een buurtonderzoek gestart. Wij komen graag in contact met mensen die de afgelopen dagen iets hebben gezien of gehoord bij de woning van het slachtoffer. We zijn daarbij nadrukkelijk op zoek naar beelden van bewakings- of deurbelcamera’s in de omgeving van de woning. Informatie kunt u delen met de recherche via de Opsporingstiplijn, 0800-6070 of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.