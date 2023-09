Italiaan aangehouden na internationale politieactie

De politie kwam de man op het spoor door intensieve samenwerking met de Italiaanse en Belgische politie. De verdenking van drugshandel kwam aan het licht door berichten uit de communicatie tussen (versleutelde) gecrypte SKY ECC telefoons. Dit gebeurde in een Italiaans onderzoek, uitgevoerd door het Anti Mafia Investigation Directorale, Hierin kwam de 44-jarige Italiaan in Heerlen naar voren.

De Landelijke Recherche ging onder het gezag van het Landelijk Parket en in samenwerking met de Italiaanse en de Belgische politie verder met het onderzoek. Nadat er uiteindelijk genoeg informatie was verzameld, kon de verdachte worden aangehouden.

Naar aanleiding van de Sky ECC berichten uit het Italiaanse onderzoek, kon worden aangenomen dat bewijsmateriaal in de tuin begraven lag en werd er uitvoerig grondonderzoek gedaan in de achtertuin. Met behulp van een graafmachine is onder een kippenhok en een laag beton een viertal tonnen aangetroffen die waterdicht waren verpakt. In deze tonnen lag onder andere materiaal om drugs te verwerken.

De Italiaan werd aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van zeven jaar uit moet zitten in België voor drugshandel. De Italiaanse politie gaat verder met het rechercheonderzoek naar onder andere deelname aan een criminele organisatie.

Vanuit het Anti-maffia team (AMT) van de Landelijke Eenheid is in deze zaak het afgelopen jaar nauw samengewerkt met de Direzione Investigativa Antimafia (DIA). Een team van de Landelijke Recherche pakte uiteindelijk het rechtshulpverzoek op. De samenwerking kwam tot stand via het Europees gefinancierde project @ON, gericht op de bestrijding van maffia-typische georganiseerde criminaliteit. Het project is gericht op netwerksamenwerking en wordt geleid door de DIA. Nederland is ‘core-goup member’ in dit netwerk en wordt daarin vertegenwoordigd door het Nederlandse Anti-Maffia Team.

Bij de actiedag zelf hadden Eurojust en Europol de coördinatieondersteuning.