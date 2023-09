Bewoners Burgemeester Kasteleinstraat opgeschrikt door explosie

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, waarna de brand binnen een korte tijd onder controle was. Drie personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat zij rook hebben ingeademd. Specialisten van de politie hebben uitgebreid onderzoek gedaan, sporen veiliggesteld en met getuigen gesproken.



Getuigenoproep

De recherche heeft de explosie in onderzoek en roept daarbij de hulp in van getuigen. Heeft u iets gezien of is u iets opgevallen voor, tijdens of na afloop van de explosie? Dan willen we u graag spreken. Deel informatie of uw video- fotomateriaal (bijvoorbeeld van Ring-deurbellen of dashcams) via onderstaande mogelijkheden.