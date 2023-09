Recherche zoekt getuigen poging overval supermarkt

Omstreeks 22.00 uur dringen de mannen zich via de hoofdingang van de supermarkt binnen. De verdachten zijn in het donker gekleed en dragen gezichtsbedekking. Ze bedreigen het winkelpersoneel met een mes en een vuurwapen, maar gelukkig raakt hierbij niemand gewond. De verdachten verlaten uiteindelijk de winkel zonder buit via een nooddeur. Ze vluchten weg in de richting van de Linnaeusparktweg. Het vermoeden is dat ze op een scooter zijn weggevlucht, maar de recherche hoort dit graag van getuigen die dit gezien hebben.

Bent u getuigen geweest of heeft u camerabeelden van de omgeving? Laat het ons weten via onderstaande tipformulier. Vermeld daarbij het proces-verbaalnummer 2023203183.