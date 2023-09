Agenten gewond na belaging bij school

De politie kreeg omstreeks 16.00 uur de melding over onrust bij een school aan de Delflandlaan. Een conflict tussen meerdere jongeren zou hiervan de oorzaak zijn geweest.



Een verdachte gaf geen gehoor aan aanwijzingen van de agenten die op de melding af waren gegaan. Toen een van de agenten deze jongen staande hield, werd hij daarin belemmerd door de moeder van de jongen. Deze verdachte richtte zich vervolgens tot de andere agent en pakte haar met een nekklem beet. Bij de worsteling die volgde raakte haar collega, die te hulp schoot, gewond.



De verdachte is aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Den Haag.

Geweld tegen politiemensen

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.

Getuigen gezocht

Het onderzoek naar dit incident is in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen. Heeft u meer informatie, laat het dan alstublieft weten. Bel 0900 8844 of geef uw informatie door via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Ook kunt u gebruikmaken van onderstaand tipformulier.