Man bedreigt vrouw met een mes en berooft haar

De vrouw omschrijft de berover als volgt: een jonge man met een donkere huidskleur, ongeveer 1.75 m lang. Hij droeg een trainingspak of regenpak in een donkere kleur en een capuchon of pet over zijn haar.



Getuigen en beelden gezocht

Heeft u iets gezien van deze beroving? Of heeft u wellicht beelden van de omgeving van de Engelenburgstraat in Den Haag waarop mogelijk bruikbare informatie staat? Dan komt de politie graag met u in contact. Bel 0900 8844 of geef uw informatie door via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000. Ook kunt u gebruikmaken van onderstaand tipformulier.