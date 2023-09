Getuigen gezocht van schietincident Schiedam

Een vermoedelijke ruzie op de Schievesteweg was aanleiding voor het schietincident waarbij een 22-jarige Schiedammer gewond raakte. Nadat hij beschoten was lukte het hem zelf weg te vluchten in een auto naar de benzinepomp aan de ’s-Gravenlandseweg in Schiedam. Omstanders hielpen de man en belden de hulpdiensten waarop de man gewond maar aanspreekbaar naar het ziekenhuis werd gebracht. De politie startte direct een sporenonderzoek op in de buurt waar het zou zijn moeten gebeurd. Niet veel later werd op de Schievestweg een huls aangetroffen. Hier werd een plaats delict gemaakt en deed de Forensische Opsporing verder onderzoek.

Er is nog veel onduidelijk over wat er donderdagavond zich afspeelde op of rond de Schievesteweg. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben wat de politie kan helpen. Dit kan via onderstaande opties en uiteraard ook anoniem.