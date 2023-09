Twee gewonden bij eenzijdige aanrijding in Goirle

Tegen vijf uur in de ochtend ontvangt de politie de melding dat er een auto tegen een boom is gereden op de Tilburgseweg in Goirle. Terplaatse treft de politie een grote ravage aan. De auto is vanuit de richting Tilburg komen rijden en net voorbij het viaduct aan de rechterkant van de weg tegen een boom gereden. Daarbij is de auto in stukken gebroken die 50 meter verderop verspreid over de rijbaan terecht kwamen. De bestuurder (18) is gewond maar goed aanspreekbaar. Uit een eerst onderzoek blijkt hij vermoedelijk te veel gedronken heeft. De bijrijder (19) is er slechter aan toe en is in zorgelijke toestand in het ziekenhuis opgenomen. Tijdens de afhandeling van de aanrijding is de Tilburgseweg twee uur lang afgesloten geweest voor al het verkeer.