Aanslag op een woning in Geldrop in Bureau Brabant

Geldrop

Op 18 juli werd er midden in de nacht brandgesticht bij de voordeur van een woning aan de Zwembadweg. Tegelijkertijd vloog ook de auto naast het huis in brand. Dat leverde een enorme explosie en vlammenzee op. De bewoners en hun twee jonge kinderen konden gelukkig op tijd het huis uit vluchten. De dader raakte vermoedelijk zelf gewond bij deze actie. Bewakingscamera’s namen alles op en we laten hiervan de beelden zien. Wie meer over de toedracht of weet wie deze brandstichter is?

Vught

Nadat de bewoners op 6 juni hun woning verlaten, toont een onbekend man wel heel veel interesse in de woning in de wijk Loyola. Hij loopt wat heen en weer, kijkt een keer door de brievenbus en belt aan. Hij wil zeker weten dat er niemand meer thuis is. Daarna klimt hij via de tuinpoort op het schuine dak van de aanbouw. Op de eerste verdieping weet hij een raam te forceren en jawel, hij is binnen. Als de bewoners even later thuiskomen, zien ze tot hun schrik dat er is ingebroken. De inbreker ging er met wat geld vandoor. We tonen foto’s van deze inbreker. Wie (her)kent hem?

