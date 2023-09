Politie Oost-Brabant ontslaat medewerker wegens verduistering in privé-tijd

Uit intern onderzoek is duidelijk geworden dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering in privé-tijd. De politiefunctionaris werkte bij een ondersteunende dienst in de eenheid.

De medewerker was na een intern onderzoek in juni al geschorst. Het OM heeft ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld waarna de rechtbank de medewerker veroordeelde wegens verduistering.