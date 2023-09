Aanhouding na mishandeling van handhavers in Groningen

De politie kreeg op vrijdag 8 september rond 21:30 uur een melding dat meerdere handhavers zouden zijn mishandeld. De 41-jarige man wilde niet meewerken aan een controle. Op het moment dat de handhavers de man wilden aanhouden, ging hij in verzet. Daarbij schopte hij één van de handhavers en hij zou andere handhaver ook hebben gebeten. Collega’s van de handhavers en politieagenten hebben de man onder controle gebracht en aangehouden. Daarbij is door de politie ook geweld gebruikt.



De politie doet onderzoek naar de mishandelingen. De handhavers hebben aangifte gedaan. Van hen zijn verklaringen opgenomen.



Geweld tegen mensen met publieke taak

Politie en gemeente werken samen om de veiligheid en openbare orde te handhaven. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen personen met een publieke taak wordt niet getolereerd. Incidenten als deze, waarbij gemeentelijk handhavers zijn bedreigd en mishandeld, hebben hoge prioriteit.