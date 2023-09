Getuigen gezocht vermoedelijk schietincident Kerkenbos

Het vermoedelijke schietincident zou rond 15.00 uur hebben plaatsgevonden op straat. Volgens getuigen zouden twee mannen uit een auto zijn gestapt en een conflict hebben gehad met een nog onbekende man die te voet over het Kerkenbos liep. Na dit conflict werd mogelijk geschoten op de onbekende man. Vervolgens zijn de twee mannen er met de auto vandoor gegaan in de richting van Westergoo.

Door alerte getuigen werden de kenmerken van de auto gedeeld met de politie. Daardoor werd later op de avond, rond 22.00 uur op het Schepenveld ide auto signaleerde. De twee mannen zaten op dat moment nog in de auto. In de auto werd een vuurwapen aangetroffen. De twee mannen, een 18-jarige man en een 19-jarige man uit Zoetermeer, zijn aangehouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt op dit moment onderzocht.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen die iets hebben gezien op het Kerkenbos in Zoetermeer rond 15.00 uur en mogelijk meer kunnen vertellen. Daarnaast wil de recherche graag weten wie de nog onbekende man is, mogelijk is hij gewond. Heeft u informatie? Bel dan met 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Anoniem een melding doen kan ook via M. 0800-7000.

Mocht u bijvoorbeeld camerabeelden hebben uit de omgeving van het Kerkenbos dan kunt u die ook delen met de politie via het onderstaande tipformulier.