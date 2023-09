Man (32) gewond na steekincident Loenensestraat

Rond 04.50 uur kwam er een melding binnen dat er iemand zou zijn gestoken in een woning. Toen politieagenten naar de woning gingen, troffen zij het 32-jarige slachtoffer gewond aan. De verdachte was op dat moment niet meer in de woning. Vermoedelijk kennen het slachtoffer en de verdachte elkaar. Het slachtoffer is door de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis en daar behandeld aan zijn verwondingen. De recherche is een onderzoek gestart

Getuigenoproep

Hoewel de politie al veel buurtbewoners heeft kunnen spreken, blijven nieuwe tips uiteraard welkom. Hebt u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u nog camerabeelden uit de omgeving die de recherche kan gebruiken in het onderzoek dan kunt u contact opnemen via 0900-8844. Ook kunt u het onderstaande tipformulier invullen waarin u ook camerabeelden direct kunt uploaden. Liever anoniem een melding doen? Bel dan met M. via 0800-7000.