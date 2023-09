Kentekenplaatdieven dankzij alerte getuige aangehouden

Roosendaal / Bosschenhoofd - De politie heeft vrijdag 8 september 2023 omstreeks 17.10 uur op de Bredasebaan in Bosschenhoofd, mede dankzij een alerte getuige, twee mannen aangehouden ter zake diefstal in vereniging. Het duo zou twee kentekenplaten hebben gestolen van een auto die geparkeerd stond op de Zwaanhoefstraat in Roosendaal. Het gaat om een 34-jarige man uit Etten-Leur en een 40-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats.