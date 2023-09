Middelburger (20) aangehouden voor diverse feiten na vernielen eigen auto

De politie kreeg zaterdag 9 september 2023 omstreeks 02.50 uur een melding dat op de parkeerplaats aan de Kruitmolenlaan een auto vernield werd. Ter plaatse zagen de agenten twee mannen staan bij een auto waarvan de achterruit verbrijzeld was. De motorkap was gedeukt, er stonden meerdere schoensporen op. Ook was de linkervoorband lek en de velg gedeukt. Een van de mannen, een 20-jarige Middelburger maakte zich bekend als de eigenaar en vertelde de dienders dat hij uit kwaadheid vanwege die kapotte band zelf de vernielingen had gepleegd.

In het voertuig lagen meerdere ballonnen. In de kofferbak lag een (lach) gascilinder. De Middelburger vertelde dat de schade aan de velg was gekomen doordat hij tegen een stoep was gereden. Hij had als bestuurder op de parkeerplaats enkele rondjes met zijn auto gereden. Hij is echter niet in het bezit van een rijbewijs B. Ook bleek uit een speekseltest dat hij onder invloed was van cannabis. Hij werd aangehouden voor de diverse feiten. Aan het bureau heeft een arts bloed afgenomen om de mate van drugsgebruik vast te stellen