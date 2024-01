Jaarwisseling in Noord-Nederland kenmerkt zich door heftige gebeurtenissen

Provincie Groningen

In Groningen kreeg de politie flink wat meldingen van brand, vuurwerkoverlast en vernielingen. Ook is de ME tweemaal ingezet in Bedum en Hoogkerk. In Groningen zijn vier aanhoudingen verricht voor diverse feiten.

Inzet van ME in Bedum en Hoogkerk

In Bedum is de ME rond 02:10 uur kortstondig ingezet aan De Vlijt. Het was daar onrustig en er woedde brand bij een gebouw. De brandweer werd tijdens het blussen bekogeld met vuurwerk. Ook werd de politie bekogeld met vuurwerk. De ME-inzet vond plaats om een veilige werkplek te creëren voor de hulpdiensten. In Hoogkerk heeft de ME rond 03:30 uur kort opgetreden nadat de politie bekogeld werd met stenen en vuurwerk.

Explosie Midwolda

In Midwolda heeft rond 01:10 uur aan de Anna Maria Horalaan een explosie plaatsgevonden met zeer zwaar vuurwerk, wat we zien als explosieven. Zeker vier auto’s en zeven woningen raakten zwaar beschadigd. De politie gaat onderzoek doen naar de explosie. Een aantal personen raakte gewond als gevolg van rondvliegend glas. In Veendam raakte iemand gewond, nadat een vuurwerkpot omviel en het vuurwerk in de hals van het slachtoffer terechtkwam.

Dodelijke verkeersongevallen Oldehove en Oude Pekela

In Groningen vonden op oudejaarsavond twee dodelijke verkeersongevallen plaats. Zo kwam een 21-jarige man uit de gemeente Westerkwartier om het leven bij een verkeersongeval op de Boventilsterweg in Oldehove. Twee andere mannen raakten ernstig gewond. Een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden. Bij een verkeersongeval op de N367 bij Oude Pekela overleed een 40-jarige automobilist uit Oude Pekela. De politie doet onderzoek naar beide ongevallen.

Steekincident Groningen

In de stad Groningen heeft rond 03:25 uur een steekincident plaatsgevonden in de omgeving van de Astraat en de Westerhaven. Daarbij is een 37-jarige man uit Groningen ernstig gewond geraakt. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Er is meteen een aanhouding verricht.

Provincie Drenthe

Tijdens de jaarwisseling zijn er in Drenthe grote ongeregeldheden uitgebleven. Er waren wel meldingen van branden, vuurwerkoverlast en vernielingen. In Drenthe zijn vier aanhoudingen verricht voor diverse feiten.

Onrustig in Eelde

Wel was het onrustig in Eelde. De politie is daar enige tijd aanwezig geweest en ook hier werd er met vuurwerk in de richting van agenten gegooid. Uiteindelijk keerde de rust terug. Ook aan de Schultestraat in Assen was het gedurende de avond en nacht onrustig als het gaat om branden op straat. Tijdens het blussen daarvan is de brandweer bekogeld met vuurwerk. Uiteindelijk keerde ook daar de rust terug.

Provincie Fryslân

Ook in Fryslân bleven grote ongeregeldheden uit. Ook hier waren er veel meldingen van branden, vuurwerkoverlast en vernielingen. In Fryslân zijn zes aanhoudingen verricht voor diverse feiten.

Vuurwerkslachtoffers

Rond 20:15 uur raakte aan de Eekmolen in Sneek een man in Sneek ernstig gewond als gevolg van een vuurwerkongeval. De man is met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. In Leeuwarden is een persoon een hand kwijtgeraakt door vuurwerk.

Aanwezigheid ME in Kollumerzwaag, Marrum en Tzummarum

Zo kwam de ME na 21:00 uur ter plaatse in Kollumerzwaag. Het was daar onrustig en er was sprake van een brand. De ME hoefde echter niet in te grijpen en de brand is geblust door de brandweer. De ME was rond 02:00 uur aanwezig in Marrum. Ook daar was het onrustig en vond er een brand plaats. Agenten zorgden ervoor dat de brandweer het vuur kon blussen. Daarbij werd er met vuurwerk en een flesje naar de politie gegooid. Rond 04:00 uur moest de ME nog een keer terugkomen in Marrum, waarna de rust wederkeerde. In Tzummarum werd de weg versperd door branden. De ME is rond 03:00 uur kort ter plaatse geweest en er zijn drie personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Gehoorschade bij agent na bekogelen vuurwerk

Op zaterdag 30 december is de politie in Ferwert bekogeld met vuurwerk toen zij ter plaatse gingen na een melding van een brand. Op zondag 31 december bleek dat een agent gehoorschade heeft opgelopen.

Intensieve samenwerking

Tijdens de nacht en in de voorbereiding daarop werd intensief samengewerkt met onze partners, waaronder burgemeesters, gemeenten, brandweer, de ambulancedienst en de veiligheidsregio.

De komende periode zal meer duidelijk worden over de precieze omvang van de schade gedurende de nacht. Ook is het mogelijk dat er naar aanleiding van opsporingsonderzoeken van incidenten/aangiften nog verdachten worden aangehouden.