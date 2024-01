Man (21) overleden bij verkeersongeval Oldehove

Oldehove - Een 21-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is op zondag 31 december overleden als gevolg van een verkeersongeval op de Boventilsterweg in Oldehove. Twee andere mannen van 18 en 19 jaar uit de gemeente Dronten raakten ernstig gewond. Een 42-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk verkeersongeval.